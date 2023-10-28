Полянский заявил, что около 20% поставляемого Киеву оружия уходит на черный рынок

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От 15 до 20% поставляемого на Украину западного оружия в первые же две недели уходит на черный рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского во время заседания Совбеза всемирной организации по Украине.

Он добавил, что Россия обладает всем необходимым для того, чтобы защититься от дальнобойного оружия, которое Запад передает Киеву.

Тем не менее сам факт поставок таких вооружений лишний раз говорит о том, что Соединенные Штаты и их союзники готовы продолжать подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца, отметил Полянский.

Ранее сообщалось, что США выделили очередной пакет военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие, артиллерия и иные вооружения.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти прекратить бессмысленные многомиллиардные вложения в "обанкротившийся киевский режим".