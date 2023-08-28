СБУ возбудила уголовное дело против директора российской ФСИН

Фото: fsin.gov.ru

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадия Гостева. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело было заведено по статье Уголовного кодекса Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

По версии СБУ, такими действиями украинские правоохранители считают организацию и контроль над работой исправительных учреждений на территории новых регионов России.

Ранее украинский суд заочно приговорил общественного деятеля, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене.

До этого суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы 18 депутатов Госдумы за посягательство на территориальную целостность Украины.