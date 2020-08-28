Россиян предупредили об угрозе преследования спецслужбами США при выезде за границу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
МИД РФ предупредил россиян об угрозе преследования американскими правоохранителями и спецслужбами при выезде за границу.
Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на это в связи с арестом 22 августа в США гражданина РФ Егора Крючкова и в развитие опубликованных ранее МИД сообщений.
"Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах", – говорится в заявлении на сайте МИД.
"Правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году", – добавили в ведомстве.
По информации МИД, ситуация осложняется закрытием американскими властями в 2017–2018 годах генеральных консульств России в Сан-Франциско и Сиэтле, что полностью лишило РФ консульского присутствия на Западном побережье США. Это мешает своевременно помогать оказавшимся там в тюрьмах россиянам.
Крючкова задержали по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Минюст США пояснил, что он подозревается в сговоре по внедрению вредоносной программы в компьютерную сеть компании из Невады.
По данным ведомства, 27-летний россиянин в период с 15 июля по 22 августа пытался хотел сотрудника американской компании. Утверждается, что гражданин РФ предлагал ему миллион долларов за участие в мошеннической схеме. С Крючковым связались сотрудники ФБР, после чего он уехал из города Рино (Невада), чтобы покинуть Штаты.
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