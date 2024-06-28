Президент Боливии отметил важность интересов после попытки госпереворота

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В любом перевороте имеют значение интересы, заявил президент Боливии Луис Арсе после попытки государственного переворота в стране.

"Это практически константа во всех переворотах, через которые мы прошли, которые я помню. Переворот 1971 года, 1979-го, 1980-го, переворот 2019 года. Во всех этих случаях предпосылкой были экономические аспекты", – цитирует его RT.

Политик напомнил, что в недавнем случае это было из-за лития. В частности, сейчас, напомнил он, власти ведут переговоры по контракту подряда на проект, связанный с литием.



Попытка переворота была предпринята 26 июля местным генералом Хуаном Хосе Суньигой, который вывел военных на площадь перед зданием правительства. Позже его задержали и предъявили обвинение. На фоне этого российский МИД осудил попытку военного переворота, заявил о полной поддержке правительства президента Арсе.

