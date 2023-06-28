Швейцария присоединится к антироссийским акциям в рамках 11-го пакета ЕС

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Швейцарские власти заявили, что страна присоединится к санкциям, введенным против России Евросоюзом в рамках 11-го пакета. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Федеральный совет был проинформирован 28 июня, что департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям <...> расширил санкционный список по России. Изменения вступят в силу сегодня в 18:00 (19:00 по московскому времени)", – говорится в сообщении.

Из этого следует, что страна вводит ограничения в отношении новых физических и юридических лиц, решение о которых было утверждено ЕС в рамках 11-го пакета санкций.

23 июня Евросоюз одобрил 11-й санкционный пакет против российской стороны. Документ вводит в том числе механизм борьбы с обходом Москвой ограничений.

В перечне оказались 71 россиянин и 33 российские компании. В черный список также внесли некоторых губернаторов РФ. Среди них главы Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Помимо этого, под санкциями оказались ЧВК "Вагнер Центр", телеканал "Звезда", Международный расчетный банк и Центр международных расчетов, а также Российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies.