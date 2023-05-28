Пять человек задержали из-за провокационных сообщений о выборах в Турции

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Турецкие силы безопасности задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений в соцсетях о втором туре выборов президента республики. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру Стамбула.

Уточняется, что задержанных обвиняют в намерении нарушить общественный порядок с помощью публикаций в социальных сетях манипулятивных посланий. В прокуратуре подчеркнули, что подобные сообщения могли бы создать у жителей неверное и ложное восприятие о процессе голосования.

Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье, 28 мая, в 08:00 по местному времени (совпадает с московским). Голосование продлится до 17:00. На пост президента претендуют нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

Ожидается, что после завершения голосования Эрдоган отправится в Анкару и будет следить за подведением итогов выборов из президентского дворца.