Эрдоган может выступить перед сторонниками в Анкаре в случае своей победы – СМИ

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Нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует выступить перед сторонниками в Анкаре в случае победы во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецкой канцелярии.

"Господин президент планирует выступить с традиционной "балконной речью" в Анкаре. Однако в этот раз она будет не в штаб-квартире Партии справедливости и развития, а на территории президентского комплекса в районе Бештепе", – говорится в сообщении.

Между тем мэр Стамбула Экрем Имамоглу рассказал о намерении турецкой оппозиции укреплять отношения с Москвой.

Второй тур президентских выборов в Турции начался в воскресенье, 28 мая, в 08:00 по местному времени (совпадает с московским). Голосование продлится до 17:00. За пост президента борются нынешний глава республики Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

Ранее действующий президент заявил, что политика Анкары в отношении Москвы останется неизменной после выборов в республике. Речь шла не только о российской стороне, но и о США, Китае и западных государствах.