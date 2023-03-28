Пентагон получил от РФ отказ на запрос по обмену информацией в рамках ДСНВ

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Вашингтон 27 марта запросил у Москвы обмен информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако получил отказ. Об этом сообщил помощник главы Пентагона Джон Пламб.

"Вчера мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными (в рамках ДСНВ. – Прим. ред.). <...> Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию", – цитирует его РИА Новости.

Представитель американского оборонного ведомства добавил, что в ответ на это Соединенные Штаты больше не будут предоставлять России сведения, подлежащие обмену в рамках договора о стратегических вооружениях.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Тогда президент РФ отмечал, что назрел вопрос участия в договоре НАТО. Кроме того, он указывал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

Спустя неделю глава государства подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ. В документе при этом прописан порядок его возобновления – соответствующее решение будет приниматься президентом.



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