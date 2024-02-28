Володин рассказал о вступающих в силу с марта 2024 года законах

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в марте 2024 года. Об этом сказано в телеграм-канале нижней палаты парламента.

С 1 марта в России начнет функционировать госсистема экологического мониторинга, которая будет сообщать властям и гражданам о состоянии окружающей среды и позволять оперативно предотвращать опасные природные явления.

Кроме того, появится стандарт транспортного обслуживания, в рамках которого власти определят план обслуживания граждан. В плане будут прописаны список и целевые значения показателей, отражающие доступность, безопасность и комфортность перевозок.

Также с начала марта в силу вступят изменения требований к маркировке винодельческой продукции. Теперь на этикетке данной продукции будут фигурировать сведения о ее виде, производителе, а также сорте винограда. Шрифт должен быть контрастным и легкочитаемым, а размер – не менее восьми пунктов.

При этом в первый весенний день россияне будут обязаны соблюдать требования к содержанию животных в местах их продажи. В рамках нового закона будут предписаны размеры вольеров и аквариумов, где должны находиться животные. Более того, будут определены алгоритмы действий при выявлении заболевания у питомца.

С 2 марта в России по-новому будут оформлять полисы ОСАГО. Граждане смогут оформить их на срок от одного дня до трех месяцев, а заключить краткосрочный договор сможет любой желающий. На последние будет распространяться трехдневная отсрочка старта.

Вдобавок в стране увеличится круг некоммерческих организаций (НКО), которые смогут получать господдержку. Теперь с 8 марта в число НКО, получающих средства из госбюджета, попадут организации, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, а также занимающиеся вопросами безнадзорных животных.

С 19 марта россияне смогут подавать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме – или на сайте Агентства по страхованию вкладов, или на портале "Госуслуги". По новым правилам вместо того, чтобы указывать реквизиты банковского счета в заявке, можно лишь обозначить данные карты "Мир".

Ранее Мосгордума отправила на рассмотрение в Госдуму инициативу о введении штрафов для нарушающих ПДД самокатчиков. Так, в проекте указано, что сотрудники полиции, остановившие самокатчиков после ДТП, смогут назначать им штраф в размере 30 тысяч рублей за употребление спиртных напитков и наркотических веществ.

Также штраф вводится за оставление места аварии и передачу управления СИМ лицу, находящемуся в состоянии опьянения. В такой ситуации нарушителей могут обязать выплатить от 1 до 1,5 тысячи рублей.



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