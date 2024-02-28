Полицейскую форму и знаки отличия хотят запретить продавать в интернете

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Необходимо запретить продажу через Сеть предметов, связанных с деятельностью силовых служб, если они не представляют коллекционного или исторического интереса. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, направив письмо министру промышленности и торговли России Денису Мантурову, передает RT.

В своем обращении депутат указал на то, что сейчас в Сети можно запросто купить любую униформу и снаряжение силовых ведомств, например, форменные костюмы полиции, служебные жетоны. Это, по его словам, представляет опасность для общества. В связи с этим он попросил рассмотреть вопрос о запрете торговли в интернете вещей, связанных с современными силовыми службами.

"Реализация и приобретение подобных товаров должны быть организованы исключительно в специализированных магазинах со строгим учетом", – уточнил Милонов.

Ранее Владимир Путин подписал указ, по которому различные ведомства, общественные и религиозные организации больше не смогут создавать отличительные знаки, которые своим внешним видом или названием схожи с государственными наградами. Так, до этого момента награды "За доблестный труд" и "За трудовую доблесть" (аналогичны по названию с орденом) есть у Крыма и Татарстана, однако они вручаются также в МВД, Минобороны и Фельдъегерской службе.

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