Политолог Бондаренко: молодежь на Украине стала отказываться от украинского языка

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Молодежь на Украине начала отказываться от украинского языка в пользу русского. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на украинского политолога Константина Бондаренко.

"Русский язык превращается в язык протеста на Украине. И это говорят уже языковые омбудсмены и прочие, они говорят о том, что молодежь не хочет говорить на украинском языке в городах", – отметил эксперт.

По его словам, через поколение русский язык окажется еще более сильным на территории Украины.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования в школах страны русского языка. По его мнению, он "используется как оружие и предпосылка для агрессии".

В свою очередь, в ООН заявили, что проанализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах. В случае утверждения проекта поправки будут внесены в закон Украины "Об образовании".

