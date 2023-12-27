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27 декабря, 16:22

Политика

Правительство РФ планирует актуализировать действующие нацпроекты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кабмин намерен актуализировать нацпроекты для их последующей реализации в 2025–2030 годах. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале правительства.

"Итоговые предложения по содержанию и предельному объему финансирования обновленных нацпроектов должны быть представлены к началу июня 2024 года", – отмечается в публикации.

В сообщении также уточняется, что координаторами работы будут Минфин и Минэкономразвития. Кабмин планирует доработать проекты, чтобы они были направлены на решение конкретных проблем и соответствовали национальным целям.

Ранее правительство начало обсуждать создание нового отдельного национального проекта по очистке рек и оздоровлению водоемов.

Глава Минприроды Александр Козлов обратил внимание, что вблизи российских рек проживают более 111 миллионов человек. Это подтверждает важность решения вопросов судоходства, защиты населенных пунктов от наводнений и строительства очистных сооружений, подчеркнул он.

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