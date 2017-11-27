В Совфеде прокомментировали выдворение из России польского историка

27 ноября, 23:12
Фото: ТАСС.Шарифулин Валерий
Член комитета по международным делам Игорь Морозов прокомментировал выдворение из России сотрудника института истории Ягеллонского университета, гражданина Польши Хенриха Глембоцкого.
"Совершенно очевидно, что Польша включилась в полном объеме в ту гибридную войну, которую США развернули против России. И в этом информационном потоке поляки хотят выделить себя как их очень серьезного и надежного партнера", − сказал Морозов в разговоре с RT.
По словам сенатора, российско-польские отношения осложняет закон о запрете пропаганды коммунизма в Польше.
Ранее МИД подтвердил факт выдворения с территории РФ сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) историка Хенрика Глембоцкого.
Как подчеркнули представители российского внешнеполитического ведомства, решение о нежелательности пребывания в стране польского историка приняли на основании Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года.
При этом в Минобороны Польши выдворение Глембоцкого охарактеризовали как "враждебный акт".
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