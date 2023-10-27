Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 18:24

Политика

Минобороны РФ назначило Виктора Афзалова новым главкомом ВКС России

Фото: structure.mil.ru

Минобороны России подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. Информация об этом опубликована на сайте военного ведомства.

"В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами", – сказано на странице с биографической справкой генерал-полковника.

В министерстве уточнили, что с 2017 по 2018 год он командовал объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа России, а с 2018 по 2023 год был начальником штаба – первым замом главнокомандующего ВКС РФ.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник, приближенный к Минобороны, рассказали о назначении на должность главкома ВКС РФ Афзалова вместо генерала армии Сергея Суровикина.

В августе Афзалов был временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС, так как, по данным СМИ, генерала армии Суровикина освободили от должности. Источник отмечал, что он перешел на другую работу.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика