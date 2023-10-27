Минобороны РФ назначило Виктора Афзалова новым главкомом ВКС России

Фото: structure.mil.ru

Минобороны России подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. Информация об этом опубликована на сайте военного ведомства.

"В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами", – сказано на странице с биографической справкой генерал-полковника.

В министерстве уточнили, что с 2017 по 2018 год он командовал объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа России, а с 2018 по 2023 год был начальником штаба – первым замом главнокомандующего ВКС РФ.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источник, приближенный к Минобороны, рассказали о назначении на должность главкома ВКС РФ Афзалова вместо генерала армии Сергея Суровикина.

В августе Афзалов был временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС, так как, по данным СМИ, генерала армии Суровикина освободили от должности. Источник отмечал, что он перешел на другую работу.