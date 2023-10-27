27 октября, 12:02Политика
МИД РФ заявил об отмене соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Фото: ТАСС/АР/Sergei Grits
МИД РФ уведомил посла Финляндии в РФ о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В министерстве объяснили, что решение о прекращении действия соглашения было принято из-за таких конфронтационных действий Финляндии, как разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей с РФ, прекращение прямых контактов между россиянами и финнами, а также дискриминация граждан РФ.
В ведомстве уточнили, что документ утратит свою законную силу 24 января 2024 года.
"Послу вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что в соответствии со статьей 14 этого соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней", – сказано в заявлении МИД РФ.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал приказ о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Сейчас же российский МИД уведомил финскую сторону о принятом решении. В документе сказано, что соглашение между РФ и Финляндией было подписано в Хельсинки 13 апреля 2012 года.
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