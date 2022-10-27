Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН при расследовании о БПЛА

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Россия может пересмотреть свои отношения с Секретариатом ООН в случае проведения расследования по беспилотникам на Украине, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Я бы не сказал, что мы угрожаем прервать сотрудничество, но мы, конечно, пересмотрим наше сотрудничество в свете реакции со стороны Секретариата на наши законные озабоченности", – приводит слова дипломата ТАСС.

В конце августа западные СМИ начали распространять сообщения о том, что Иран якобы направил в Россию партию беспилотников Mohajer-6 и Shahed для использования их в спецоперации на Украине.

После этого Украина и западные страны попросили отправить в зону спецоперации миссию ООН для изучения происхождения беспилотников. Как отмечал первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский, у ООН нет мандата на проведение подобных расследований.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине фейками, которые распространяет Запад.

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