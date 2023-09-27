Финский парламент рассмотрит петицию о закрытии консульства РФ

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Петиция о закрытии российского консульства на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей, что позволит направить ее на рассмотрение в финский парламент. Об этом пишет РИА Новости.

К 08:00 под инициативой подписались 50 150 человек. Необходимое количество было набрано менее чем за полгода. Петиция в поддержку упразднения российского диппредставительства на Аландах появилась на сайте гражданских инициатив в апреле прошлого года после вступления страны в Североатлантический альянс.

"Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу ее безопасность", – говорится в петиции.

Диппредставительство в Мариехамне учредили в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией после войны 1939–1940 годов. Экс-руководитель военной разведки и один из составителей инициативы Пекка Товери уточнял, российское консульство представляет собой "исторический рудимент", его следует упразднить.

Ранее стало известно, что Финляндия намерена изменить процедуру предоставления убежища, отказывая соискателям прямо на границе. Сейчас любое лицо, прибывающее на границу страны, может попросить убежище, подав необходимое заявление пограничникам.

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