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09:09

Политика

Умер сенатор от Тульской области Панченко

Фото: tularegion.ru

Представитель законодательного органа Тульской области Игорь Панченко скончался в 60 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат Совета Федерации.

По информации источника издания, у Панченко были проблемы со здоровьем. Он входил в состав комитета по экономической политике.

Игорь Панченко родился в 1963 году в Тульской области. Закончил Тульский Государственный университет по специальности "инженер-механик".

В 2004 году победил на выборах депутатов в Тульскую областную Думу. 30 сентября 2014 года делегирован в Совфед.

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