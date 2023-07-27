09:09Политика
Умер сенатор от Тульской области Панченко
Фото: tularegion.ru
Представитель законодательного органа Тульской области Игорь Панченко скончался в 60 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат Совета Федерации.
По информации источника издания, у Панченко были проблемы со здоровьем. Он входил в состав комитета по экономической политике.
Игорь Панченко родился в 1963 году в Тульской области. Закончил Тульский Государственный университет по специальности "инженер-механик".
В 2004 году победил на выборах депутатов в Тульскую областную Думу. 30 сентября 2014 года делегирован в Совфед.