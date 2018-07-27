Вселенский патриарх Варфоломей намерен предоставить Украине автокефалию

Фото: depositphotos/reflextions

Делегация Константинопольского патриархата передала президенту Украины Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея. В нем говорится, что конечной целью Вселенского патриархата является дарование украинской церкви автокефалии, сообщает РИА Новости.

Ранее Порошенко обратился к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении УПЦ независимости от Русской православной церкви (РПЦ).

Тогда обращение президента поддержали епископы УПЦ и депутаты Верховной рады.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что попытки отделить УПЦ от Московского патриархата могут привести к катастрофе в православном мире.