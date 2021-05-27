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Политика

16:46

Захарова прокомментировала слова президента Польши о "ненормальности" России

политика

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление президента Польши Анджея Дуды о России. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик 26 мая назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором" во время рабочего официального визита в Грузию.

По словам Захаровой, Польша как государство сама участвовала в незаконных акциях.

"Ирак после начала американо-натовской войны против этой страны был разделен на четыре военные зоны. Одна зона была передана под командование польского контингента. В Ираке были размещены польские гарнизоны", – напомнила дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что в период с 2003 по 2005 год на территории Ирака находились порядка 1 700 польских военнослужащих. В дальнейшем их число выросло до 2 400. Также представитель МИД РФ отметила, что поляки участвовали в боевых действиях, а из-за их оружия погибли даже бойцы союзников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывание Анджея Дуды неприемлемым. По словам представителя Кремля, российские власти негативно относятся к подобного рода риторике.

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