Адвокат назвала указ об изъятии активов зеркальной мерой действиям Запада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Указ Владимира Путина об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом является действием на недружественные шаги западных государств. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, действия российской стороны не представляют собой конфискацию. Указ президента является реторсией – ответом на действия США и других государств, которые позволили заблокировать золотовалютные резервы Центробанка РФ. То есть, отметила эксперт, Запад покусился на суверенную собственность России, на что последняя имеет право ответить зеркальным образом.

По словам Ярмуш, зарубежные корпорации также не смогут получать прибыль и продавать свои активы, так как разрешение им может дать лишь российский лидер.

"Мы не дали ни одному западному активу куда-то уйти, в какие-то третьи руки, запретив любым лицам из недружественных юрисдикций после начала антироссийских санкций распоряжаться своими активами. Теперь понаблюдаем за реакцией Запада", – заключила она.

25 апреля Владимир Путин подписал документ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Указом вводится внешнее управление на активы недружественных стран на территории РФ.



Новости часа: Путин подписал указ о мерах в случае изъятия российских активов за рубежом