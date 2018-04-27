Доклад о вмешательстве России в выборы США представили в конгрессе

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Доклад о вмешательстве Москвы в американские выборы представили в комитете по разведке палаты представителей конгресса США.

Согласно документу, Россия начала подготовку к тайному влиянию на выборы президента США еще в 2015 году, передает "Газета.ру".

Кроме того, авторы доклада уверяют, что Россия продолжает разрушать демократические страны Запада.

Ранее президент США Дональд Трамп направил в конгресс доклад о борьбе с "пагубным влиянием" России. Составить документ было необходимо для оборонного бюджета страны.

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