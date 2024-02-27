В МИД Франции не исключили отправку военных на Украину без их участия в конфликте

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Франция допускает отправку своих военнослужащих на Украину в рамках оказания помощи, не связанной с участием в боевых действиях. Об этом заявил глава МИД Стефан Сежурне, пишет ТАСС.

"Я говорю, в частности, о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины", – уточнил он.

Сежурне напомнил, что некоторые из этих действий будут требовать прямого присутствия солдат Франции на Украине, однако без их "соучастия в конфликте". По его словам, такой вариант нельзя исключать, что является текущей позицией президента страны Эммануэля Макрона.

Во вторник, 27 февраля, Макрон заявил, что в ходе конференции в Париже не удалось найти общего решения по вопросу отправки сухопутных войск западных стран на Украину. Однако вероятность такого решения нельзя исключать в дальнейшем, уверен президент страны.

Затем премьер-министр Габриэль Атталь подтвердил его слова, не исключив отправку французских войск. Он подчеркнул, что Париж не сможет смириться с победой России в конфликте. Однако, уточнил канцлер ФРГ Олаф Шольц, члены НАТО и страны ЕС сейчас не планируют отправлять свои войска в украинское государство.

По словам российского сенатора от Крыма Сергея Цекова, Макрон своими заявлениями делает серьезные шаги к эскалации новой мировой войны. Он уверен, что президенту Франции стоит задуматься над своей риторикой и остановиться.