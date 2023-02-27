РФ ликвидировала украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом

Фото: Минобороны РФ

Российская сторона уничтожила украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

"В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ", – говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве также рассказали, что бойцы РФ ликвидировали оперативный центр Украины специальных операций "Запад". Он находился в районе города Хмельницкий.

По данным Минобороны РФ, российским солдатам удалось ликвидировать самоходную огневую установку ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Андреевки, а также радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 в районе Доброполья.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.

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