15:32Политика
РФ ликвидировала украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом
Фото: Минобороны РФ
Российская сторона уничтожила украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.
"В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ", – говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве также рассказали, что бойцы РФ ликвидировали оперативный центр Украины специальных операций "Запад". Он находился в районе города Хмельницкий.
По данным Минобороны РФ, российским солдатам удалось ликвидировать самоходную огневую установку ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Андреевки, а также радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 в районе Доброполья.
Российская сторона продолжает специальную военную операцию. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.
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