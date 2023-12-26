"Чипированный" Байден спел песню "Я русский" в новогоднем ролике RT

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RT выпустил шуточный новогодний ролик о якобы подготовке команды телеканала к вмешательству в президентские выборы в США. В нем действующего лидера Шатов Джо Байдена якобы тайно чипировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует – еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты", – сказала Симоньян в ролике.



По сюжету, после чипирования американского лидера сотрудники телеканала получили возможность управлять им, из-за чего он упал на трапе самолета.

Следующим этапом секретного проекта стала "русификация" Байдена, после которой он исполнил песню SHAMAN "Я русский", сидя за столом в Белом доме.

В заключение Симоньян "отчиталась" за выполненные задачи, поздравила аудиторию с наступающим Новым годом и произнесла фразу: "Служу России".

Годом ранее RT также выпустил шуточный ролик. В прошлый раз он был посвящен жителям Европы, которые остались без газа и электричества. Своеобразное поздравление выпустили в преддверии католического Рождества.

