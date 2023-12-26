26 декабря, 09:23Политика
Кабмин продлил до конца 2025 года запрет на вывоз из РФ патронов и гильз
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российское правительство продлило до 31 декабря 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
Отмечается, что речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия и гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Соответствующее постановление уже подписали.
В кабмине добавили, что решение направлено на обеспечение защиты интересов России.
В мае правительство РФ ввело запрет на вывоз из государства патронов и гильз. Оно было представлено в рамках указа "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".
Ранее член комитета Госдумы по обороне от фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов предложил запретить во время спецоперации продажу спецтехники со складов. Обращение депутат направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
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