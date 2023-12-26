Кабмин продлил до конца 2025 года запрет на вывоз из РФ патронов и гильз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российское правительство продлило до 31 декабря 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Отмечается, что речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия и гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Соответствующее постановление уже подписали.

В кабмине добавили, что решение направлено на обеспечение защиты интересов России.

В мае правительство РФ ввело запрет на вывоз из государства патронов и гильз. Оно было представлено в рамках указа "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Ранее член комитета Госдумы по обороне от фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов предложил запретить во время спецоперации продажу спецтехники со складов. Обращение депутат направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.