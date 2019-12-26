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Москва 24

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Политика

13:06

В Госдуме оценили подготовку США к информационной войне против России

политика безопасность

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампред парламентского комитета по обороне Александр Шерин оценил информацию о том, что США разрабатывают тактику информационной войны против России. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, таким образом американское командование планирует вести "подрывную работу против РФ". Он также предположил, что подобные программы больше связаны с военными разработками.

"Думаю, что такие мероприятия прорабатываются для проведения разведывательных действий в отношении нашей страны", – отметил Шерин.

Он добавил, что сейчас Россия не может угрожать США технически, особенно в части взламывания информационных и технических систем.

Ранее издание The Washington Post сообщало о разработке в США тактики информационной войны против России. Это связано с опасениями американского киберкомандования насчет вмешательства Москвы в выборы американского президента, которые запланированы в 2020 году.

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