В Великобритании подсчитали цену Brexit

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Выход Великобритании из Европейского союза приведет к падению ВВП страны на четыре процента до 2030 года. К таким выводам пришел Национальный институт экономических и социальных исследований, сообщает News.ru.

Этот процент соразмерен потерям британской экономики в 100 миллиардов фунтов в год. Падение ВВП произойдет из-за препятствий в сфере услуг.

25 ноября главы 27 стран-членов Европейского союза одобрили соглашение с Великобританией о ее выходе. Участники саммита утвердили политическую декларацию о дальнейших отношениях с королевством. Великобритания должна будет покинуть Европейский союз 30 марта 2019 года.