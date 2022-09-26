Канцлер Германии сдал положительный тест на COVID-19

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Сейчас политик находится на самоизоляции с легкими простудными симптомами. Об этом сообщает немецкое издание DPA со ссылкой на представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта.

Шольц на данный момент находится в Берлине. Канцлер ФРГ отменил все свои ближайшие встречи и мероприятия.

Уточняется, что в воскресенье Шольц вернулся из поездки по государствам Персидского залива. Там он посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. На встречах он обсудил поставки газа в Германию.

Ранее Шольц заявил, что Германия отказалась поставлять танки на Украину, поскольку это только усугубит конфликт. По его словам, ФРГ и так достаточно много делает для украинской стороны.

Канцлер призвал предоставить Германии место постоянного члена Совбеза ООН в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке. Он утверждает, что Берлин готов взять на себя такую ответственность – сначала как один из 10 меняющихся членов Совбеза в 2027 и 2028 годах, а в будущем как постоянный член СБ.