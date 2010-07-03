Телеканал "112 Украина" лишили лицензий на эфирное вещание

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил лицензий на эфирное вещание пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", сообщает ТАСС.

В Нацсовете считают, что телекомпании в течение многих лет нарушали программную концепцию вещания, несмотря на выносимые им предупреждения.

Лицензии не продлили телекомпаниям "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Патрнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ". Они вещали по всей стране, за исключением Одесской области, с 2011 года.

С 2013 года эти компании принадлежат телеканалу "112 Украина", который теперь сможет вещать лишь в кабельных сетях, интернете и посредством спутниковой связи. Также канал ждет внеплановая проверка.

По условиям лицензий телеканалы должны были вещать как региональные, но фактически ретранслировали общенациональный канал "112 Украина", имеющий спутниковую лицензию, покрывающую всю территорию Украины, отметили в Нацсовете.

Телеканал с решением не согласен и счел действия по отношению к себе как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине". Решение Нацсовета оспорят в суде.

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