Выплаты пострадавшим от ЧС и терактов повысят в 1,5 раза

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В России размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от ЧС и терактов, увеличат в 1,5 раза. Таким образом, сумма вырастет с 10 до 15 тысяч рублей на человека. Соответствующее постановление подписано правительством России, передает пресс-служба кабмина.

Решением правительства размер выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости также увеличат. При частичной потере она вырастет с 50 до 75 тысяч рублей, а при полной – с 100 до 150 тысяч рублей.

"Будут проиндексированы размеры единовременных пособий людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей граждан, погибших в результате ЧС или теракта", – сказано в документе.

Таким образом, семье в случае гибели родственника выплатят уже не миллион рублей, а полтора миллиона на каждого погибшего. Для тех, чей вред здоровью будет квалифицирован как средний или тяжкий, предоставят 600 тысяч рублей на человека (ранее выплачивали 400 тысяч рублей), а в случае легкого ущерба – 300 тысяч рублей (до этого можно было получить 200 тысяч рублей).

Ранее свыше 3 миллиардов рублей направили власти жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка в результате нескольких прорывов дамбы в городе Орске. От граждан поступило уже более 490 315 заявлений, из которых одобрили лишь 146 564 запроса. При этом, по информации правительства, около 64 528 жителям Оренбургской области было отказано в выплате.

Волна половодья прошла город и столицу Оренбуржья еще 17 апреля. Максимальный уровень Урала в районе Оренбурга достигал 1 187 сантиметров.

