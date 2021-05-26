Кабмин Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны

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Над территорией Польши запретили пролет белорусских самолетов. Такое решение принадлежит кабмину страны, рассказал официальный представитель правительства Петр Мюллер на своей странице в Twitter.

"Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии", – говорится в сообщении.

Мюллер добавил, что это является элементом реализации санкций, о которых упоминал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Европейского совета.

Отношения между Белоруссией и ЕС ухудшились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

После приземления лайнера были задержаны два пассажира – основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

В связи с этим в Европарламенте призвали ЕС прекратить авиасообщение с Белоруссией. Действия местных властей охарактеризовали как "угон самолета".