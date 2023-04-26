МИД РФ объявил персонами нон грата 10 норвежских дипломатов

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Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 10 норвежских дипломатов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 26 апреля МИД РФ вызвал посла Норвегии Роберта Квиле, которому выразили протест относительно решения Осло о высылке 15 дипломатов российского посольства в Норвегии, а также сотрудников аппарата Военного атташе.

"Этот враждебный шаг еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Квиле была вручена нота об объявлении в качестве ответной меры persona non grata 10 представителей норвежского посольства в Москве и аппарата Атташе по вопросам обороны.

Посол Норвегии был предупрежден, что РФ может ввести и другие меры из-за действий Осло, в том числе и ограничения на найм норвежскими дипломатическими миссиями принятого на месте персонала из числа россиян.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявлял, что власти государства выслали из страны пятерых российских дипломатов. Дипломатический источник в РФ отмечал, что Москва ответит на эти действия.

До этого российская сторона объявляла персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии в Москве Валериу Маня.

