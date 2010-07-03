В Совфеде не поверили словам Трампа об отказе от ядерного оружия

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В Совфеде скептически отнеслись к призывам Дональда Трампа сократить ядерное вооружение.

"Подобные высказывания не характерны для Трампа. Он делает очень много противоречивых заявлений. То Соединенные Штаты вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия", – цитирует RT члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.

Сенатор также отметил, что президенту США следовало бы "предпринять какие-то односторонние решения".

"Например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться", – резюмировал Цеков.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп поручил администрации подготовить проект договора по сокращению ядерного вооружения с участием США, России и Китая. Утверждается, что новое соглашение может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США.

1 февраля США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. 2 февраля Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона. 4 марта российский лидер подписал указ о том, что РФ приостанавливает выполнение ДРСМД.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.