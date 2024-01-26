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Россия не планирует нападать на страны Запада, а ее военная доктрина направлена исключительно на оборону. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью L'invité.

"Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер", – подчеркнул он.

Тодд напомнил, что страны НАТО превосходят Россию по численности населения. По его мнению, если для страны возникнет реальная угроза, то Россия может нанести превентивный ядерный удар согласно оборонительной доктрине. Историк выразил надежду, что западные лидеры осведомлены об этой доктрине.

Эксперт резюмировал, что для того, чтобы думать о том, что Россия собирается захватывать весь мир, "нужно быть сумасшедшим".

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что заявления со стороны стран Запада про якобы планы нападения России на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против РФ.

До этого немецкий таблоид Bild, ссылаясь на "секретный документ" оборонного ведомства ФРГ, заявлял, что Германия готовится к войне между НАТО и РФ, которая может начаться летом 2025 года.