Банк Англии отказался вернуть Мадуро золото страны на сумму 1,2 млрд долларов

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Банк Англии решил не выдавать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 1,2 миллиарда долларов слитками золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Решение приняли после того, как высокопоставленные чиновники США, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на британских коллег, чтобы те перекрыли доступ к зарубежным активам Мадуро.

По данным агентства, теперь американские чиновники пытаются направить зарубежные активы Венесуэлы объявившему себя временным главой страны Хуану Гуайдо. Гуайдо одобрил это решение, назвав его защитой активов страны.

"Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и на будущее наших детей", – написал он в микроблоге в Twitter.

23 января во время многотысячной демонстрации против Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Гуайдо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия и Куба к ним не присоединились.

Дональд Трамп заявил о признании Гуайдо, а также отметил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро США не считают законным главой государства. МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе.

Позднее Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США. Помимо этого, политик в очередной раз заявил, что не собирается покидать свой пост.