Эксперт объяснил слова британского министра об угрозе со стороны России

Фото: depositphotos/Fredex

Слова Минобороны Великобритании о якобы имеющихся у России планах уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединенного Королевства сказаны с целью манипуляции общественным мнением в стране, пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он рассказал, что к такому методу не первое десятилетие обращаются представители зарубежных вооруженных сил. "Все генералы всегда выступали от имени "советской военной угрозы". Всегда рассказывалось, что еще один день – и русские захватят Британию, высадятся во Франции, дойдут до Парижа", – цитирует эксперта RT.

По словам Шурыгина, это "стандартная процедура накачки общественного мнения", предшествующая принятию военного бюджета или какой-либо программы. Здесь нет ничего нового или удивительного, заключил он.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединенного Королевства и вызвать таким образом "панику и хаос".

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков считает, что Уильямсон "утратил понимание границ разумного". А его страхи касательно "фотографировании Россией электростанций или изучения маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк", заключил Конашенков.