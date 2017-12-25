Греф предостерег США от введения масштабных санкций против России

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Герман Греф заявил, что США не стоит вводить новые санкции против России. По мнению главы Сбербанка, когда против РФ примут новые ограничения, холодная война покажется "детской забавой", передает "Вечерняя Москва".

Накануне Греф сообщил, что из-за ухудшившихся отношений Москвы и Вашингтона вновь может рассматриваться вопрос отключения России от межбанковской системы SWIFT, который поднимался три года назад.

Руководитель финансовой организации подчеркнул, что это будет нерациональным шагом.

Что грозит потребителям в случае отключения России от SWIFT, рассказал экономический обозреватель телеканала Москва 24 Денис Елаховский.