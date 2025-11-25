В Белоруссию прибыли очередные батареи ЗРК "Тор-М2"

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" были направлены Вооруженным силам Белоруссии из России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В ведомстве отметили, что поставка в страну "Тор-М2" наглядно демонстрирует эффективность военно-технического партнерства РФ и Белоруссии, которое позволяет улучшать единую систему противовоздушной обороны.

Как указали в белорусском министерстве, именно "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону любых объектов, а также может выполнять боевые задачи в неблагоприятных погодных условиях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российская ракета "Орешник" будет поставлена на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Он отметил, что этот комплекс является "страшным" оружием, и призвал страны Запада "не нарываться".

