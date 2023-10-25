Российские алмазы и алюминий могут войти в 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ

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Евросоюз продолжает обсуждение состава 12-го пакета санкций против России, в который могут включить алмазы и алюминий. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС пишет ТАСС.

"Дискуссии продолжаются. Мы ожидаем результатов в рамках "семерки", в основном по алмазам и алюминию, а также по товарам двойного назначения", – сказал он, отвечая на вопрос о содержании нового пакета санкций.



До этого стало известно, что страны G7 обсуждают альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. Однако запрет вызывает противоречия из-за потенциальных последствий, так как Россия обеспечивает добычу 30% алмазов в мире, а на страны "семерки" приходится 70% мирового спроса на алмазы.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.

Ранее в западных СМИ указывалось, что Европейский союз готов приступить к обсуждению нового 12-го пакета санкций в октябре 2023 года.

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