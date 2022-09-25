Явка избирателей на референдуме в ЛНР превысила 76% – ЦИК

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Явка избирателей на референдуме в ЛНР превысила 76% по итогам трех дней голосования. Об этом пишет "Интерфакс".

"Явка по республике составила 76,09% избирателей", – рассказала председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

