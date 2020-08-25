В Совбезе РФ назвали основной источник кибератак

09:40
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Замсекретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов заявил, что Запад стремится замалчивать ряд фактов, касающихся кибератак. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По его словам, больше всего компьютерных атак осуществлялось с использованием информационной инфраструктуры, которая находится на территории США. Для такого вывода были проанализированы отчеты ведущих зарубежных и российских компаний в сфере IT.
"Причем американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016-2019 годы – от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", – рассказывает Храмов. Он добавил, что данный показатель в Российской Федерации варьируется от 2 до 7%.
Кроме того, заместитель секретаря Совета Безопасности подчеркнул, что все данные есть в открытом доступе и они свидетельствуют о несостоятельности тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве.
Еще Храмов обращает внимание на то, что Соединенные Штаты обвиняют Россию и другие страны в кибератаках, чтобы можно было оправдать в глазах общественности их последующие действия.
Ранее стало известно, что в Госдуме считают необходимым ужесточить ответственность за киберпреступления. Заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отверг идею экспертов о взятии работы call-центров на особый контроль.
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