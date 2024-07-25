Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли 4 удара в пригороде Житомира

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли четыре удара в пригороде Житомира на Украине к северо-востоку от центра города. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Собеседник агентства указал, что подробности о последствиях пока неизвестны. К местам ударов направились машины МЧС и бригады скорой помощи.

Ранее Лебедев рассказывал, что ВСУ потеряли в результате боевых действий в Крынках свыше пяти тысяч человек. По его словам, украинские военные скидывали трупы в подвалы частных домов.

Помимо этого, подпольщик указывал, что украинские боевики расстреливают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работине. Подпольщик Лебедев уточнил, что нет ни эвакуации, ни снабжения. Аналогичная ситуация была в Крынках, отмечал он.