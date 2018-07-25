США ввели санкции против пяти компаний за поставку электроники в Сирию

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США ввели санкции против пяти компаний и восьми физических лиц за поставку электроники в Сирию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным американского Минфина, в Сирии это электронное оборудование использовали при разработке химического оружия. В правительстве США отметили, что пять компаний и восемь человек "являются ключевым элементами широкой сети доставки электроники от имени Сирийского центра научных исследований". В министерстве финансов Соединенных штатов считают именно этот центр ответственным за разработку химического оружия.

В санкционный список физических лиц попали граждане Ливана, Сирии и один житель Китая. Также ограничения ввели против ливанских, сирийских и одной китайской компании.