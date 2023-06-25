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Правительство Польши использует русофобскую риторику, которая позволяет ему отвлечь внимание поляков от экономического кризиса в стране, он был вызван помощью украинской стороне. Об этом сообщает Niezależny Dziennik Polityczny.

"У большинства жителей республики только один вопрос: почему все больше польских СМИ говорят об ужасающей умирающей России? Что ж, ответ прост: Москва мешает Качиньскому и не дает ему спокойно продолжать навязывать свое личное мнение полякам", – указано в статье.

Согласно данным издания, Польша вошла в топ-3 стран, которые оказывают больше всего помощи Киеву. Помимо этого на территории страны находится около 1,5 миллиона украинских беженцев, только 35% из них намерены вернуться на Украину после окончания конфликта.

"Конечно, ПиС ("Право и справедливость", – правящая партия Польши. Прим. ред.) нашла виновника всех своих проблем. Нет, виновата не глупость политиков, а... Москва", – резюмировали в публикации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды, который предложил "пристрелить Россию, как бешеного зверя", заявлял, что в проведении переговоров с польской стороной нет смысла.

Он добавил, что РФ придерживается гуманных ценностей, а Москва отомстит другим способом.



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