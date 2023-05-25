В Белом доме заявили, что не видят оснований корректировать размещение ядерного оружия

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Администрация США не видит необходимости корректировать размещение своих ядерных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы видели сообщения о договоренностях России и Белоруссии и будем продолжать следить за этим. <...> Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил – вы слышали, что мы говорили это раньше, – как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – ответила Жан-Пьер на вопрос журналистов о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о старте перемещения ядерного оружия из России на территорию республики.

Ранее Лукашенко заявил, что перемещение ядерного оружия из Россию в Белоруссию уже началось. При этом информацию о том, привезли ли первую партию оружия в Белоруссию, президент страны пообещал уточнить после прибытия.

До этого белорусский лидер заверил, что российское ядерное оружие будет находится в безопасности на территории Белоруссии. По словам белорусского лидера, средства вооружения надежно защищены от диверсантов, которые попытаются пробраться в страну.