В КНДР заявили о готовности провести встречу с США в любое время

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Власти КНДР, как и прежде, стремятся наладить отношения с США и готовы провести встречу с американскими коллегами в любое время и в любом формате. Такое заявление сделал замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван, сообщает "Газета.ру".

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", – подчеркнул Ким Ке Гван.

По его словам, после того, как Дональд Трамп в одностороннем порядке отменил встречу с Ким Чен Ыном, в правительстве КНДР задумались, приложили ли они все необходимые усилия для налаживания отношений с Вашингтоном.

Как подчеркнул замглавы северокорейского МИД, стремление КНДР "сделать все возможное для спокойствия и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове остается неизменным". Чиновник также подтвердил, что в Северной Корее готовы подождать в надежде, что США пересмотрят свое решения.

24 мая Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре, которая была намечена на 12 июня. В письме к северокорейскому лидеру президент США пояснил, что в данный момент проводить встречу нецелесообразно.

Также стало известно, что США могут ввести новые санкции против КНДР. Как сообщили в администрации президента США, возможные военные действия и новые санкции уже обсудил Совет национальной безопасности Белого дома.