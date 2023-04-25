Медведев назвал "тихий раздел" Украины лучшей альтернативой ее вступлению в НАТО

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"Тихий раздел" Украины Польшей лучше, чем ее вступление в НАТО или мировая война. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война. Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла", – заявил он перед участниками марафона "Знание".

По словам политика, Польша, Венгрия и Румыния не первый год мечтают включить западные регионы Украины в состав своих государств.

Вместе с тем Медведев заявил о существующей угрозе раздела Европы. И этого, по его словам, боятся жители европейских стран.

В случае начала подобного процесса, заявил политик, "ставки будут выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах".

До этого Медведев заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только как вхождение в качестве частей Польши, Румынии и Венгрии. Таким образом он ответил на слова генсека Альянса Йенса Столтенберга, который предположил, что Украина войдет в НАТО постепенно.

