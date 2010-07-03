Макрон предложил уменьшить Шенгенскую зону

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Французский президент Эммануэль Макрон убежден, что Шенгенскую зону нужно изменить. По словам политика, ее стоит сократить, если потребуется, передает "Интерфакс".

На пресс-конференции Макрон заявил, что можно убрать часть стран из Шенгенской зоны, поскольку в нынешнем виде она "больше не работает".

Исключить, по его словам, необходимо государства, которые отказываются участвовать в распределении прибывающих в Европу мигрантов.

Лидер франции отметил, что его родине необходимо сделать миграционную политику более справедливой. Он убежден в необходимости продолжать предоставлять убежище беженцам. При этом Макрон призвал бороться с теми, кто злоупотребляет этой возможностью.

Опрос путешественников, проведенных в 2018 году, показал, что 41% туристов никогда не обращались за документом, необходимым для въезда в любую из стран Шенгенской зоны. Среди респондентов оказалось 49% обладателей мультивизы и 10% тех, кто получил визу только на время поездки.