Политолог оценил выводы Минюста США по докладу Мюллера

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Заявление Минюста США о том, что расследование спецпрокурора Мюллера опровергло сговор Дональда Трампа и его команды с Москвой в 2016 году, прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Тот факт, что спецпрокурор ничего не нашел, был известен уже давно", − подчеркнул эксперт в беседе с RT. В противном случае "это стало бы известно либеральной прессе, и преследования Дональда Трампа могли продолжиться", пояснил Брутер. По его мнению, заявление Минюста означает лишь, что "данный этап, как и многие другие американские, совершенно бесславно закончен".

Брутер напомнил, что спецпрокурор два года попусту тратил бюджетные деньги и давил на партнеров Трампа в надежде получить от них обличающие показания. "Это в очередной раз характеризует американскую юстицию в самых неприятных красках", − подытожил эксперт.

Накануне Минюст США передал конгрессу резюме по докладу Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Расследование спецпрокурора показало, что сговора между Кремлем и избирательным штабом Трампа не было.